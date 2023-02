Como es tradicional en el equipo azul, de los 19 citados por el entrenador Mauricio Pellegrino, uno no va ni a la banca, y esta vez le tocó al mediocampista.

La razón por la que Felipe Gallegos no va ni a la banca en Universidad de Chile ante Magallanes

Universidad de Chile se mide a las 12:00 ante Magallanes en La Portada de La Serena y Mauricio Pellegrino ya tiene el once confirmado para medirse ante la Academia.

La duda siempre está respecto al jugador que queda afuera del once y de la banca, en este partido le tocó al mediocampista Luis Felipe Gallegos.

¿Decisión técnica? No, desde el club universitario avisaron que el ex Necaxa presentó problemas antes del partido y por eso el DT decidió no contar con él.

"Debido a síntomas respiratorios, Luis F. Gallegos queda al margen del partido con Magallanes. El jugador se sometió a un test, con resultado negativo de Covid", indicó prensa de Universidad de Chile.

La U espera recuperar el rumbo ante Magallanes (Agencia Uno)

Como adelantó Bolavip este viernes, la U formará con Cristóbal Campos: Yonathan Andía, Matías Zaldivia, Luis Casanova, José Castro; Emmanuel Ojeda, Israel Poblete, Jeisson Fuentealba: Darío Osorio, Cristián Palacios y Leandro Fernández.

En la banca estarán Cristopher Toselli, Marcelo Morales, Nery Domínguez, Juan Pablo Gómez, Lucas Assadi, Renato Huerta y Nicolás Guerra.