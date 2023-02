Se pensaba que ante el regreso de los seleccionados sub 20 al país, muchos de ellos podrían haber sido considerados por el técnico argentino, pero solo optó por dos.

Las grandes ausencias de la sub 20 en la convocatoria de Mauricio Pellegrino para el duelo ante Palestino

El técnico de la Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino convocó a 18 jugadores para el duelo de la U en su visita a Palestino este domingo a las 18 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna y que será dirigido por el juez, Felipe González.

Dentro de sus citados, están Lucas Assadi y Darío Osorio, los grandes referentes hoy por hoy del plantel universitario y que hasta hace una semana, fueron miembros de las selección sub 20 que tuvo un magro cometido en el sudamericano de la categoría.

La U fue el equipo que más futbolistas tuvo en esa nómina de Patricio Ormázabal, con siete en total, de los cuales, solo dos están entre los 18 que citó Pellegrino para el enfrentamiento ante los árabes.

El caso más llamativo es el de Jeison Fuentealba, figura en el duelo frente a Ecuador y luego como el resto se fue desvaneciendo en el certamen. No obstante, tras palabras del propio estratega azul, ve en el ex Deportes La Serena a un jugador que puede dar en la zona del mediocampo y que sería una de las razones del retraso en dar el "sí" a la contratación de Felipe Gutiérrez. Sin embargo, no irá a La Cisterna.

El otro caso es el de Marcelo Morales. Se creía que el zurdo de inmediato tendría una opción pensando que esa zona del campo ha sido una de las más criticadas no solo de ahora, si no desde hace mucho tiempo en la U. No obstante, el entrenador mantendrá en esa zona a José Castro sin tener al Shelo como su relevo, al menos durante este partido y apuesta por la dualidad de Yonathan Andía en caso que algo le ocurra al 4 azul.

Shelo Morales tendrá que seguir esperando su opción (Agencia Uno)

Por su parte, el portero Pedro Garrido es otro que no aparece entre los citados, por una razón muy específica, ya que Cristopher Toselli es el golero suplente de Cristóbal Campos Véliz, mientras que el volante Renato Cordero, tampoco fue nominado en esta ocasión. El oriundo de San Felipe recordó a mitad de semana en La Magia Azul sobre el primer encuentro con Pellegrino y que fue lo que les dijo a los convocados, "nos dio la bienvenida, él entendía que el desgaste era mucho. Nos pedía que nos integrasemos bien al grupo, nosotros venimos con la mejor disposición y también queremos aportar al grupo", reconoció Cordero.

ver también Estos son los citados de Universidad de Chile para enfrentar a Palestino

Pero esto recién comienza y de seguro en algún momento habrá una opción de estar entre quienes participarán de un encuentro respectivo. Al menos la cantera se mueve mucho en la U.