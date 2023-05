El empate sin goles entre Universidad de Chile y Cobresal durante la tarde/noche del lunes, dejó no solo la ingratitud de no conseguir la victoria en las huestes azules, si no el verdadero puzzle que tendrá que resolver el técnico de la U de cara al duelo ante Ñublense, Mauricio Pellegrino.

Partido, que se jugará este sábado a las 15 horas en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán y donde el estratega no podrá sentarse en el banco porque fue expulsado ante los mineros.

Pero no solo la ausencia del estratega se vivirá en el último compromiso del semestre en la U, si no de jugadores, algunos de ellos bastante claves y que entre suspensiones y lesiones, no dirán presente en la ciudad de las longanizas.

Para partir, Darío Osorio es uno de los que no estará. El de Hijuelas vio la tarjeta roja ante los cupríferos y automáticamente se resta de aquel compromiso, por lo cual ya obliga a realizar una modificación en el sector de mediocampo ofensivo.

Otro de los que no viajará es Matías Zaldivia. El mejor jugador azul del semestre sumó su quinta amarilla ante Coquimbo Unido y tendrá que cumplir ante Ñublense, por lo cual de inmediato abre la interrogante si es que el entrenador mantendrá los tres en el fondo o volverá a la línea de cuatro.

Por lesión no contará con Federico Mateos, quien no estará ante su ex club y en atención está el caso del atacante Leandro Fernández, quien por una infección respiratoria no estuvo ante los del mineral y se espera que pueda estar el fin de semana. Emmanuel Ojeda, es otro que ya volvió y debiese tomar camiseta de estelar.

¿Estará Lucas Assadi?

Este martes es clave, cuando la Primera Sala del Tribunal Autónomo de la ANFP sesione y dicte el fallo en relación a Lucas Assadi, expulsado ante los piratas estando en el banco de suplentes.

El informe del juez Juan Lara fue lapidario con el joven valor azul por lo cual se habla que incluso, su castigo podría ir entre dos a cinco partidos. Si fuese la sanción menor, el futbolista ya cumplió ante Cobresal y Ñublense será el segundo y último cotejo, por lo cual no viajaría.

Assadi espera su sanción de este martes (Photosport)

De todos modos, hay voces que señalan que no debiese ser tan drástico el escarmiento y que solo debe ser un encuentro. Si eso ocurre, ya habría cumplido la sanción y será parte de la delegación viajera a Chillán. Está por verse.

Pero proyectando un cambio táctico considerando las ausencias, la U jugaría con Campos; Andía o Gómez, Domínguez, Casanova y Morales; Ojeda, Cordero, Poblete y Fuentealba (Assadi); Fernández (Palacios) y Guerra.

ver también El día en que el ayudante de Pellegrino lideró uno de los mejores partidos de la U

Situaciones que van complicando al técnico Mauricio Pellegrino a quien no le sobra nada y tras dos partidos sin ssaber de triunfos, la situación se ha ido complicando en el entorno azul, acorde si es que pretenden o no, pelear por el título.