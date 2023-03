Si bien la rodilla de Emmanuel Ojeda está bien, el dolor es mucho dijo este viernes el entrenador azul, por lo que optó por el ex Racing como su reemplazante.

Se pensaba que en el duelo ante Colo Colo de la semana pasada, el mediocampista Emmanuel Ojeda iba a quedar al margen de aquel crucial encuentro producto de un problema en su rodilla y que todo apuntaba que se trataba de un esguince, pese a no realizarse exámenes.

Finalmente, el jugador se sometió a una infiltración que le permitió jugar y si bien en estos días la rodilla está más firme, el dolor le ha generado muchas complicaciones y todo apunta a que Ojeda deberá parar por esta jornada a la espera que se confirma su ausencia en la última práctica de este sábado.

Es por eso, que el técnico Mauricio Pellegrino ya esboza una opción para reemplazar al ex Canalla, donde surgían dos opciones principales, Nery Domínguez y Mauricio Morales, quienes tendrían la misión de saltar a la ancha este domingo ante Deportes Copiapó en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Finalmente, optó por el Tata priorizando así la trayectoria en esta oportunidad. Sin embargo, acá el detalle de lo que cada uno le ofrecía al estratega.

Nery, el de la experiencia

Era la opción más cercana para el medio futbolístico, puntualmente por su experiencia y que gran parte de su carrera, la hizo jugando en el medioterreno, pese a que en Chile no ha usado esa posición ya que él llegó como defensor.

Este viernes, por ejemplo, el propio Pellegrino señalaba que "Nery es una posibilidad, ha jugado la mayor parte de su carrera como medio centro, es una posibilidad. A pesar de que Emma es un jugador importante, abre la chance para que nuevos jugadores puedan mostrar sus condiciones", dando a entender que al menos por trayectoria, no había que descartarlo y por cierto, el gran aporte que es para la interna del plantel.

La gran desventaja que tiene el ex Racing, próximo a cumplir 33 años. es que en el torneo tan solo ha jugado 95 minutos. Sumar que ha sufrido un par de lesiones en el último tiempo y le ha restado continuidad. Tiene cancha, pero no menos distante, los expertos dicen que ya no cuenta con la dinámica necesaria para usar ese puesto.

Morales, buscaba la oportunidad

El nacido en Pichidangui tiene algo muy importante a su favor y va de la mano que en la primera fecha, cuando Ojeda estaba suspendido, fue él quien ocupó esa plaza y si bien ante Huachipato no hizo un gran partido, al menos estuvo.

A sus 23 años, Mauricio Morales Olivares ha jugado 119 minutos en lo que va de certamen y cuando Pellegrino requiere un hombre en esa zona, constantemente era el elegido por sobre Nery y el recuerdo más fresco es lo ocurrido en el último Superclásico cuando él entró y no su compañero argentino.

ver también La U golea a la Católica en el antesala del inicio del Campeonato Femenino

Si bien, no ha tenido grandes presentaciones, su juventud son prenda de garantía en una zona donde hay mucho trajín y se requiere correr bastante. A eso añadir, cuando Morales jugó de titular con Diego López y que el propio Joaquín Larrivey entregó los mejores conceptos hacia el formado en la U.

Pellegrino se decidió y optó por Nery Domínguez (Prensa Universidad de Chile)

Una situación que al menos era un problema interesante para el estratega, donde el chileno no pudo ganar la pulseada al trasandino y tendrá que seguir esperando su oportunidad en el banco de suplentes.