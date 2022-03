El ex volante de la U reveló que le gustaba jugar en el Estadio Monumental y recuerda un par de victorias ante el Cacique.

Uno de los jugadores más recordados por la hinchada de la Universidad de Chile, es Leonardo Rodríguez. El volante trasandino marcó una época en el Romántico Viajero y que cada vez que el mediocampista postea en alguna red social, los hinchas azules se abalanzan para entregarle un mensaje de cariño.

El "Leo" cada vez que jugó ante Colo Colo en el Estadio Monumental tuvo grandes actuaciones y el equipo nunca perdió, algo impensado para el actual momento que vive el conjunto universitario.

Recordar que la U no gana en el recinto de Macul desde hace 21 años, racha negativa que los azules intentarán romper este domingo 6 de marzo con el colombiano Santiago Escobar al mando del equipo.

"¿Vos sabés que soy uno de los pocos que jugó cinco veces en el Monumental y nunca perdió? Es de los mejores registros de la historia. Gané en 1996, 1999 y 2000, y en el 98’ empatamos con nueve", fueron las primeras palabras de Rodríguez en conversación con El Mercurio.

"Recuerdo el de 1996 por la Copa Chile, porque ganamos con un gol al último minuto, de Cristián Traverso, y antes le hice un gol al ángulo a Claudio Arbiza. Tengo buenos números”, agregó.

Además, remarcó que le gustaba “mucho jugar en el Monumental. Primero, porque es un lindo estadio y luego porque me encanta que me insulten y allá me insultaban mucho".

"En la calle los hinchas de Colo Colo me respetaban, pero en el Monumental, cuando iba a tirar un córner, me tiraban de todo. Fuimos un dolor de cabeza para Colo Colo en su estadio. El grupo que más ganó en el Monumental fue el nuestro. Respetábamos el recinto, pero éramos 11 contra 11”, sentenció.