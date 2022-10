Leonardo Véliz pide guardar el confeti en Universidad de Chile ya que aún la tarea no está terminada: "No están salvados, queda camino por recorrer"

Fue un domingo feliz para la Universidad de Chile. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas que solo querían ganar para poder seguir despegándose de la zona peligrosa de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

El triunfo frente a Deportes La Serena aliviana una carga emotiva importante que han debido sortear los azules durante la presente temporada y poco a poco comienzan a salir de esos puestos de terror, donde incluso algunos ya señalan que la U se salvó de todo.

No obstante, otras voces surgen en el último momento y que de manera más aterrizada llaman a tener los pies bien puestos en la tierra porque la tarea aún no está resuelta. Leonardo Véliz en diálogo con Bolavip sentenció a aquello y a la pregunta si la U está salvada o no, su respuesta fue categórica.

"No, todavía le queda camino por recorrer. Dio paso un importante, si empataba se le ponía muy pesado el panorama y más aún si perdía", sentenció el ex jugador.

Sobre las reales causas de este repunte de la U en las últimas semanas, Véliz aclara que "estuve viendo el partido, tuve ir a almorzar y me perdí los diez minutos finales y ahí hizo el gol. Creo que la U, más allá de levantar su juego, creo que fue el factor anímico el que ha jugado a favor de Sebastián Miranda y su plantel".

El Pollo Véliz destaca el desempeño de Lucas Assadi (Agencia Uno)

Pero, ¿Ha visto algún cambio en lo futbolístico? Ha jugado dentro de lo correcto, dentro de lo que se esperaba y ha tenido la suerte de tener a Junior Fernandes, que la hecho los goles. Ronnie Fernández todavía no hace goles y los demás no pasada nada, el chiquito Osorio también. Claro, estamos hablando de un chico que está recién apareciendo, que tiene 19 años"; aseguró el Pollo.

No obstante, en la conversación con el ex delantero valoró a otro jugador de la U que a veces está en un plano más secundario. "¿Sabes quién es incisivo? Assadi, tiene más dribling, más finta, más velocidad, más fútbol y pasa como invitado de piedra dentro de estos jugadores que están destacando. Eso es lo que pasa con la U, en La Serena dio un respiro enorme. Era un partido importante para ellos, no perderlo con uno de los candidatos a bajar como La Serena”, cerró el ex entrenador.