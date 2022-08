Debe ser uno de los casos más polémicos en este año futbolístico en nuestro país. A eso, añadir que esta temporada, nada se ha dado con normalidad en Universidad de Chile, cuadro que de cara a este semestre se tuvo que reforzar con un portero, tras la partida del argentino/ecuatoriano,Hernán Galindez.

Y la llegada de su relevo no estuvo exenta de polémicas donde finalmente, Martín Parra fue el elegido, a pesar que el técnico uruguayo, Diego López, quería un arquero con experiencia.

Y el Memo ha golpeado la mesa, tras no convocar a ningún partido al ex guardameta de Huachipato siendo Pedro Garrido, el suplente del titular Cristóbal Campos Véliz. Sin embargo, todo podría cambiar.

La razón es muy simple. Este lunes, comienza el microciclo de la Selección Chilena Sub 20 en Juan Pinto Durán. El entrenador de La Rojita, Patricio Ormazábal, convocó a Garrido para estos trabajos que se extenderán por tres días y el novel portero de la U acudirá a las prácticas, porque el sudamericano se desarrollará proximamente y el entretubos no querría perder oportunidades de representar al combinado nacional en el certamen, razón por la cual no iría a Valparaíso para el duelo frente a Cobresal por Copa Chile.

Pedro Garrido es el segundo arquero para Diego López (Prensa Universidad de Chile)

A eso añadir, que Pedro Garrido fue el portero titular en la derrota de la U ante Deportes La Serena por uno a cero por el Campeonato de Proyección disputado en el CDA y la idea es que tenga ritmo de partidos.

La decisión la tiene Diego López, ¿Qué optará el uruguayo? ¿Podrá Martín Parra tener su primera convocatoria o decidirá por otro golero de la cantera? Lo sabremos durante este domingo.