Varios son los canteranos que Mauricio Pellegrino ha subido al plantel del primer equipo de cara a la temporada 2023 y hay otros que están luchando por hacerse un nombre en las citaciones, tal es el caso de Zacarías Abuhabda, jugador que se desempeña como lateral izquierdo en la categororía de Proyección de la Universidad de Chile.

El futbolista de 17 años que fue seleccionado de Palestina y que disputó la clasificación para la Copa Asiática Sub-20 ha destacado en algunos entrenamientos en el Centro Deportivo Azul por su velocidad y gran potencial, lo que ha llamado la atención del propio entrenador trasandino.

El joven de 17 años es una de las grandes figuras de la Proyección de la U | Foto: Universidad de Chile

En conversación con AS Chile, el padre del jugador, Zacarías Abuhabda, se mostró ilusionado con ver a su hijo debutar en un futuro cercano con el equipo de sus amores y alza la voz sobre el cambio físico que ha tenido el novel defensor desde su llegada al CDA.

"Es medio introvertido. Zacarías no es mucho de demostrar las cosas, pero las veces que no hemos podido viajar hace notar que echa de menos. Sé que tiene amigos en el club, pero no sé si yuntas inseparables como son sus amigos de Antofagasta. En la U hizo buena relación con Bastián Tapia y se junta mucho con Renato Huerta y otros compañeros de su categoría", comenzó diciendo.

Bajo la misma línea, agregó que "él jugaba como puntero izquierdo, pero los entrenadores notaban que le quedaba muy corta la cancha, entonces lo empezaron a probar de lateral para que pudiera recorrerla más. Se fue perfeccionando con el tema de la marca y ahora ha progresado mucho. Lo veo físicamente muy cambiado. Ya no es un niñito (ríe). Diego López le decía que le gustaba mucho cómo jugaba en defensa y ataque".

"Siempre le decimos que tiene que estar preparado para cuando se dé. Como familia estamos tranquilos, porque es el más chico del equipo de Proyección y es titular y el ‘profe’ Pellegrino lo tiene en cuenta en los entrenamientos del primer equipo. Ha logrado cosas, que quizás son menores, pero nos da una buena señal a nosotros", sentenció Abuhabda, quien fuese arquero en Deportes Antofagasta.