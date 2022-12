Un hermoso recuerdo para el pueblo azul se convirtió cada 14 de diciembre, ya que aquel día del año 2011, Universidad de Chile conquistó la Copa Sudamericana. un logro que hasta hoy se aplaude no solo por la vuelta olímpica, si no también por la forma en que se consiguió y que maravilló al mundo entero.

De esas 25 leyendas, existen siete jugadores que ya dijeron adiós a la actividad del fútbol, colgaron sus botines y miran desde su lugar el paso del tiempo y observan atentos cómo obtuvieron ese hermoso trofeo para la U y para el fútbol chileno.

Y comenzamos el recuerdo con Diego Rivarola, quien 15 días más tarde de ganar la copa dijo adiós al fútbol. Tras la final del clausura ante Cobreloa, Goku se despidió del profesionalismo y en una fiesta masiva para su alejamiento definitivo, vivida seis meses más tarde.

En el año 2015, el argentino Guillermo Marino dijo adiós al fútbol defendiendo la camiseta de Atlético Rafaela, donde actualmente comparte cuerpo técnico con Sebastián Beccacece. A fines del 2017, dos ex azules jugaron sus últimos partidos en cancha, Gustavo Canales y Marcos González. El goleador lo hizo en Unión Española, mientras que el Lobo del Aire mientras defendía la camiseta de Palestino y no renovó con los árabes. Hoy por hoy, Canales fue desvinculado de los rojos tras ser el técnico en sus últimos partidos, mientras que el central dedicado a sus negocios y acompaña a su hijo que juega en la categoría sub 17 de la U.

Uno de los casos emblemáticos fue el del Johnny Herrera. De gran copa en el arco azul, segundo capitán, se mantuvo por ocho temporadas más en los azules, para luego el año 2020 defender la portería de Everton. En abril de 2021, el samurai dijo que no seguía más en la actividad.

Jorge Sampaoli y el grito de gol en la final ante Liga (Archivo)

Los últimos en el listado son Matías Rodríguez y Esteban Conde. El primero se alejó de las canchas a mitad de este 2022 tras defender la camiseta de Defensa y Justicia, mientras que el portero uruguayo se retiró hace un par de meses siendo el guardameta de Danubio. Rodríguez ha manifestado que no descarta volver a la actividad, mientras que el golero se convirtió en nuevo entrenador del mismo equipo el cual defendió hasta hace poco.

El recuerdo de siete cracks que ganaron la Copa Sudamericana con los azules hace once año y que hoy ya han dejado el fútbol. El mundo de la U, los recuerda con cariño y agradecimientos, sin lugar a dudas.