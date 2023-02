Lucas Assadi viaja con Universidad de Chile a La Serena y avisa: "No me pesa la 10"

Mauricio Pellegrino respira más tranquilo luego de confirmar que Lucas Assadi no tiene un desgarro, por lo que podrá ser opción para el duelo de Universidad de Chile ante Magallanes en la ciudad de La Serena.

Fue en el entrenamiento de este viernes que tanto el cuerpo médico y técnico de los azules dieron luz verde para el viaje del volante, por lo que fue citado junto a sus compañeros para enfrentar a la Academia.

En ese sentido, Assadi se mostró feliz por ser opción en Universidad de Chile, donde confirmó que la lesión no es tan grave.

"Tuve problemas en el aductor, pero estoy bien, estoy 100%. Bueno adecuandonos de a poco a lo que quiere el profe e intentamos meternos a su idea y sacar buenos resultados", comentó Assadi en el aeropuerto.

Por su buen ánimo, el volante también fue consultado sobre su cambio de dorsal y los objetivos que tiene esta temporada.

"No me pesa. Es un número que me ha gustado desde chico, quise tomar el peso de ser el 10 de la U y estoy enfocado con todo en la U", finaliza.