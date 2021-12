Joaquín Larrivey ya cerró su ciclo en Universidad de Chile. El argentino no fue considerado para el año 2022 en el club estudiantil, pese a que aportó una gran cantidad de goles tras su periplo por la tienda azul. Allí anotó 43 goles en 74 partidos, sin duda un buen registro que cualquier club le gustaria tener.

Incluso, durante la temporada 2021 en el Campeonato Nacional, el delantero marcó 20 goles y quedó en el tercer lugar de la tabla de goleadores y en una campaña que en la U tuvo que esperar hasta el último momento para salvar la categoría.

Sin embargo, este lunes salió una noticia sobre el ex goleador azul y que trata de un posible nuevo destino. El jugador de 38 años estaría en carpeta de Peñarol para el 2022 y se podría reunir con un viejo conocido como es Ramón "Cachila" Arias que firmó hace unos días con el elenco Carbonero.

En conversación con Radio Sport 890 de Uruguay el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, reconoció que el Bati es una de las opciones que se manejan para reforzarse. "Hay tres o cuatro 9 en la vuelta, ya se había hablado de Maicol Cabrera que se estaba interesado. Mauricio Larriera (DT de Peñarol) también dirigió a Larrivey en Godoy Cruz y ahora era compañero de Cachila en la U", comenzó diciendo.

Por el momento, el trasandino está en este grupo de posibilidades del elenco charrúa, junto a Lucas Viatri y también a Cabrera."Nosotros no somos muy de ocultar las cosas, porque ya sabemos aparte hasta la franja que podemos pagar", agregó.

"Así que no es si demuestran interés y después nos cobran más. Eso es lo que podemos pagar y el que no puede venir, suerte y se busca otro. Así que hay tres o cuatro nombres que no tiene mucho misterio, Viatri ni hablar, entre los que estamos mirando. En las próximas horas lo vamos a ver", cerró el mandamás uruguayo.