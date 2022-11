Universidad de Chile está preparando su último compromiso por el Campeonato Nacional 2022 y que es frente a Cobresal. Por aquello, que en la antesala de dicho duelo, habló Luis Casanova conferencia de prensa y una de las consultas fue por el cambio constante de capitanes en el equipo.

"La verdad no sabría explicar el por qué. Quizás de repente hubieron cambios, era a lo mejor lo que el entrenador quería. Quizás los capitanes en ese momento no estaban en condiciones de jugar o no simplemente fue decisión técnica", explicó el defensor.

"No sabría explicarte el por qué la verdad, la razón no la tengo de decirte el por qué. Es llamativo, no pasa mucho, pero no sabría explicarte el por qué", agregó.

Recordemos que los azules han tenido ocho capitanes en un año, entre ellos Ronnie Fernández, Felipe Seymour, Israel Poblete, Luis Felipe Gallegos, Bastián Tapia, Junior Fernandes y alguien que ya no está en el equipo, como es Camilo Moya y el propio Luis Casanova.

El defensor fue el capitán de la U ante Unión Española | Foto: Agencia UNO

En cuanto al encuentro final frente a los mineros, veremos quién portará la jineta, El último jugador en ser capitán de los universitarios fue Casanova, en el cotejo por Copa Chile contra Unión Española.