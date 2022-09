Universidad de Chile se prepara para lo que serán sus duelos por los cuartos de final de la Copa Chile ante Universidad Católica y una de las primeras decisiones que deberá tomar el entrenador Sebastián Miranda, es quién reemplazará a Cristóbal Campos en el arco de la U.

Este martes Luis Casanova atendió a los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul donde fue consultado por la lucha por los tres palos entre Martín Parra y Pedro Garrido.

"Se habla poco, porque están preparados los dos, así que me dan confianza y a todos. Al que le toque lo hará bien", aseguró.

Respecto a sus compañeros que están en la selección, el defensor cree que "tanto Darío como Cristóbal son jugadores importantes para nosotros. Acá también hay jugadores que se entrenan, se sacrifican también como ellos y siempre van a estar preparados. Ojalá que el profe tome la mejor decisión por los que estamos y vamos a ir a buscar ese partido también”.

También Luis Casanova se refirió a la posibilidad de que existan cambios en la última línea del equipo.

"Para mí, jugar central, stopper, no es que sea complicado dentro de todo, los movimientos, es cambiar solo de posición un poco más a la derecha o a la izquierda. Se me hace si jugara por derecha o por la izquierda, se me hace igual”, cerró.