Este martes, 14 de febrero, no es un día cualquiera, si no el día en que se celebra San Valentín, el Día de los Enamorados y que el mundo del deporte no se ha querido quedar atrás. Desde luego, que los jugadores de Universidad de Chile no son la excepción.

Y es así como algunos miembros del plantel usaron sus redes sociales para mostrar todo el amor que sienten porsus respectivas parejas y lejos de la cancha y los goles, mostraron su lado más sensible y de sentimentalismo puro.

Uno de ellos fue Lucas Assadi, quien en una historia de Instagram, armó una foto con cuatro momentos junto a su polola. En una aparece besándola, en otra ambos posando a la cámara abrazados, en otra durmiendo y finalmente un arreglo de rosas con el mensaje "para la persona más hermosa del planeta" y un corazón, con la leyenda superior "Feliz día mi princesa hermosa".

Pero el 10 azul no fue el único, también el mediocampista Emnanuel Ojeda en la misma red social, una foto junto a su otra mitad y la mascota, con un simple pero sincero "Te Amo" y un corazón.

Otro volante extranjero que se mostró enamorado es Federico Mateos, quien próximo a volverma las canchas se dio el tiempo de recordar San Valentín, junto a su eterna compañera y la linda perrita que es su fiel compañía. En la imagen aparecen en el Estadio Nelson Oyarzun Arenas y publica un "Feliz día. Las amo".

Cristopher Toselli tampoco se quedó atrás y replicó una historia de su señora quien publicó un collage donde además de ellos dos, también se ven las hijas de ambos, "my loves", agregó el ex seleccionado chileno.

José Ignacio Castro y el portero Pedro Garrido también no dejaron pasar la ocasión. El primero con cuatro fotografías y un simple "Feliz Día mi amor", como también apoyándose con la leyenda en inglés de "Happy Valentine's day". Por su parte, el oriundo de Peñalolén aparece en dos imágenes junto a su polola con un "14F. Te amo" y dos corazones.

Los jugadores de la U celebrando San Valentín (Capturas en Instagram )

Toselli celebra el 14F con énfasis en la familia, mientras que Castro con su novia (Capturas Instagram)

Es el amor, el día en que muchos sacan a relucir sus más sinceros sentimientos hacia quien han elegido como la compañía necesaria y de entendimiento, que a veces un deportista sí la requiere y mucho.