Luis Felipe Gallegos en su presentación como nuevo jugador de la Universidad de Chile: "No lo pensé dos veces en regresar"

En esta jornada el director deportivo de la Universidad de Chile, Luis Roggiero presentó en el Centro Deportivo Azul al Luis Felipe Gallegos como nuevo refuerzo de los Azules para esta temporada.

El jugador que proviene del fútbol griego dialogó con los medios de comunicación y se refirió a lo que ha sido su retorno al club de sus amores, en donde se asegura que llega en óptimas condiciones.

"Soy hincha del Club, siempre lo he dicho, formado en casa desde los 13 años. No lo pensé dos veces cuando se me dio la noticia de poder regresar. Estoy muy bien físicamente, en la plenitud de mi carrera", partió indicando el nuevo jugador de la U.

A sus 30 años, el jugador nacional comenta que llega al plantel con la función de ser un gran aporte para el plantel y en ayudar a los más jóvenes del equipo para consolidarse con el Romántico Viajero.

“Vengo a aportar dentro del camarín mi experiencia. Dentro del campo, el sacrificio físico, el orden táctico. También ayudar a los más jóvenes a que le tomen el peso en la institución que están “, aseveró el volante.

Finalmente, el nuevo volante de los Azules mencionó que está al tanto de la situación actual del equipo y espera que sea acelere la llegada de su CTI para poder volver a jugar con la U lo más pronto posible.

"En esta nueva etapa he visto todos los partidos, muy pendiente de los resultados y del funcionamiento del equipo. Voy a estar disposición del técnico siempre que lleguen los papeles. Tengo muchas ganas de debutar", cerró Gallegos.

Luis Felipe Gallegos viene con ritmo futbolístico desde el futbol griego y espera solamente que llegue su transfer para ser opción en el equipo dirigido por Santiago Escobar.