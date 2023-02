Cristóbal Campos vivió días complicados tras su error ante Palestino, que le costó una derrota a la Universidad de Chile. El arquero fue sindicado como el gran responsable de la caída estudiantil en La Cisterna. Incluso, el técnico Mauricio Pellegrino fue consultado en innumerables veces por si optaría por Cristopher Toselli en el arco.

En la previa al duelo contra Magallanes, el DT de la U fue claro y mantendrá a Campitos Compadre en la portería azul. Sabe que el fútbol tiene errores y confía en que la revancha para el meta será frente a la Academia el sábado en La Serena.

Luego de escuchar las palabras del estratega, el ex arquero de la Universidad de Chile, Luis Marín, está con el meta estudiantil y le dio todo su respaldo para la próxima jornada.

"Comparto lo que dice Pellegrino de Campos. Yo no he hablado de él en este último tiempo. No es por abanicarlo, pero Campos tiene a la U donde está en la división que está por el rendimiento que tuvo en el último año. En ese escenario, puede cometer errores hasta que sea viejo", manifestó.

Luis Marín le da un espaldarazo a Cristóbal Campos (Agencia Uno).

En tanto, Johnny Herrera también le prestó ropa a la decisión de Pellegrino de mantener al Compadre en la portería azul.

"Fue un rebote. Hablando de Campos se va a comer goles ahora, en 10 años más y cuando se esté retirando. No hay arquero que no le haya pasado esto. Le pasó a (Manuel) Neuer, le pasó a (Claudio) Bravo, le pasó a Lucho (Marín) y me pasó a mí. A todo el mundo. Son gajes del oficio. Ahora, a levantar la cabeza y seguir jugando, porque sigue siendo lo mejorcito de lo que tiene la U".

También, Herrera dejó sobre la mesa en enseñamiento que vivió Campos y, además, ejemplicó con un gol calcado que ocurrió en Universidad Católica.

"Diez jugadores no controlan bien y no pasa nada. El tipo (Campos) no controló bien y le salió un gol en contra. Me causó rareza el ensañamiento de prensa de alguna parte preguntando tanto si es que va a jugar Toselli. Qué les pasa, ahora no hay tolerencia, no hay nada. A Campos le pasó lo mismo que a Dituro. Gol calcado. La quiere tomar, rebote largo y gol", largó Johnny.