La teleserie de Darío Osorio en Universidad de Chile por su traspaso al Milan ha llegado a su fin, donde como familia optaron por quedarse en el club azul para ganar más experiencia y esperar un tiempo antes de dar un salto de categoría.

En ese sentido, Alicia Osorio, la mamá del talentoso jugador de la U, conversó con Deportes en Agricultura, donde dio a conocer los motivos para seguir vistiendo la camiseta bullanguera.

“Yo quiero que él siga creciendo en la U, que se desarrolle. Hay hartas cosas que tiene que seguir aprendiendo. Siempre lo hemos dicho, estamos agradecidos del club por lo que le han dado; que lo refleje y lo devuelva”, comentó.

Osorio espera consolidarse esta temporada en la U.

En ese sentido, detalla que no ha visto al jugador expresando sus emociones por el interés del Milan, por lo que sigue enfocado en su club.

“Él no habla con nadie, es como lo ven en la tele, siempre está callado y parece que anda serio, pero esa es su personalidad. Ni yo sé qué pasa por su cabeza”, enfatiza.

En esa línea, su mami asegura que tiene que seguir trabajando algunas cosas antes de partir al extranjero.

Osorio se incorporó junto a los sub 20 a los entrenamientos de la U. Foto: U. de Chile.

“Que no se enoje tan rápido en la cancha, o sea, no es que se enoje, sino que se frustra porque no le salen las cosas”, detalla.

Pese a todo, por lo que pasó en Colombia por el Sudamericano Sub 20, donde pide no matar a los jugadores por los sucedido.

“Todos esperábamos más de la Sub 20 y yo como mamá también, pero no se dio. Esto no se acaba acá, son jóvenes, pero si los matan a esta edad, qué les espera cuando sean más grandes…”, finaliza.