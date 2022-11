Durante un almuerzo con jóvenes de las categorías formativas de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul, el actual entrenador de la cantera, Manuel Iturra, dio un discurso digno de aplaudir.

En la ocasión, el Colocho les habló desde lo más profundo del alma a estos niños que sueñan con algún día defender la camiseta azul de la U roja en el pecho. Por cierto, lo escucharon atentamente.

Las palabras de Iturra comenzaron de manera directa y sin rodeos, "no hay nada más lindo que jugar en la U y eso ustedes deben saberlo de sobra, porque no hay ningún jugador que se haya ido y que no haya querido volver, todos queremos volver. A algunos se nos da, otros no, eso ya pasa por distintos motivos, por temas administrativos, aspectos técnicos u otro tipo de cosas", reconoció el ex seleccionado nacional.

Sobre lo que deben valorar, independiente de lo que vaya a suceder, es que deben tener la convicción que llegar a la U es un paso más que importante, "lo que yo les quiero decir es que ustedes ya están aquí y eso ya es terreno ganado. Entonces, que el día de mañana ustedes no se arrepientan de haber estado tan cerca y que no lo hayan logrado, porque eso es lo peor".

La gran lección de vida que les dio Iturra a estos adolescentes es que si no alcanzan a jugar en Universidad de Chile, es que apliquen lo aprendido en el CDA, vayan a donde vayan, porque eso los hará fuertes y la conciencia estará tranquila.

"El día de mañana uno se cuestiona cosas, no dejar nada al azar, minimizar el margen de suerte y que todo lo que dependa de mi llevarlo a cabo, cosa que si el día de mañana no me toca jugar en la U y son profesionales que estén con su conciencia tranquila y digan 'ya no dependía de mi si no de cosas externas', que es lo que uno no se puede preocupar y eso es súper importante", concluyó Iturra.