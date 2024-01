En el contundente triunfo de Universidad de Chile por cuatro goles a cero ante Unión Española, hubo un particular estreno en el cuerpo técnico de los azules que dirige el argentino, Gustavo Álvarez.

Se trata del ex jugador azul, Manuel Iturra, quien ahora es ayudante técnico del ex Huachipato, luego de haber estado a cargo de la categoría sub 15 de la U hasta el año recién pasado.

Ahora, en su nuevo rol, el reconocido Colocho dijo estar “estoy super contento de ser parte de este proyecto. Esto es un paso súper grande en lo que yo quiero hacer que es ser entrenador, entonces vivir una experiencia es hacer un máster”, afirmó el temuquense en diálogo para el Canal en Youtube de Antúnez Silva.

De todos modos, reveló qué será lo que mayormente extrañe, “lo único en contra que puede tener esto es que también voy a extrañar estar compartiendo con los jugadores del formativo”, recalcó Iturra.

Manuel Iturra: “Pensé que iba a jugar el partido”

En relación al duelo mismo ante los rojos de Santa Laura, el ex mediocampista con toda sinceridad, dijo que era mucha la ansiedad que tenía en la previa del cotejo.

“Para el partido con Unión no te voy a mentir que pensaba que yo iba a jugar el partido, tenía esa ansiedad, ese nerviosismo que se sienten antes de los partidos. Obviamente ahora estoy del otro lado de la vereda, estoy mucho más ‘gordito’, pero creo que es lo más cercano que uno puede estar siendo ex jugador”, expresó el ex seleccionado chileno.

Sobre su rol en los universitarios, enfatizó que “tengo que ser súper ubicado, hay que saber respetar los espacios. Si ellos me dan la posibilidad yo dispuesto pero hay que ser súper respetuoso, también estoy aprendiendo de todos los días y las situaciones que se dan en un plantel profesional y entendiendo también de lo que hace el profe día a día junto a su cuerpo técnico”, sentenció.

Finalmente, sostuvo que “más allá de que sean amistosos hay que acostumbrarse a ganar e ir mejorando en todos los partidos. Esperemos tener un buen desempeño mañana para seguir con esta línea ascendente que tiene el equipo”, concluyó Colocho Iturra.

¿Cuándo debuta la U en la Copa de Verano 2024?

Este sábado 27 de enero ante Universidad Católica, los azules se estrenan en el certamen dela ciudad de Coquimbo. El duelo se jugará a las 20 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.