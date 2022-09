El ex jugador de Universidad de Chile y campeón con los azules, Manuel 'Colocho' Iturra, se refirió al difícil momento por el que pasan los azules y emplazó a la dirigencia de Azul Azul a tomar responsabilidades por el difícil momento que pasa la U.

Universidad de Chile trabaja incansablemente para salir del mal momento que atraviesa en el Campeonato Nacional 2022, en donde peligra seriamente su permanencia en Primera División después de la desastrosa temporada que están teniendo.

Los tres técnicos que ha tenido durante la temporada, sumado a que no ha cuajado un estilo de juego ni con Santiago Escobar ni con Diego López, tiene a la U y a sus hinchas agarrados de las mechas para no caer en desgracia.

Uno que sabe de la U es Manuel Iturra, ex jugador de Universidad de Chile quien actualmente se encuentra trabajando en el CDA y que habló con Más Que Fútbol de DIRECTV Sports para analizar el presente azul.

Iturra criticó el duro momento azul. | Foto: Archivo

“Sebastián Miranda tiene la confianza del club, tiene el respaldo cien por ciento de la dirigencia, está asumiendo un desafío muy importante. Pase lo que pase no es responsabilidad de Sebastián”, dijo sobre la elección del técnico interino de la U.

El ex jugador cree que, parte de la debacle azul se puede deber a que la U no está acostumbrada a estas posiciones: “Es una mochila muy grande. A algunos jugadores se les hace difícil, algunos no están habituados a este tipo de cosas. Normalmente, la U está peleando en lo más alto de la tabla salvo estos últimos años”.

En el cierre, ‘Colocho’ emplazó a la dirigencia a que se pongan los pantalones y asuman la responsabilidad del delicado momento azul: “Estamos pasando un momento difícil a nivel institucional y deportivo. Habría que ser un ‘tonto’ para no darse cuenta de que el club no está en su mejor momento. Nos damos cuenta de que la parte dirigencial debe asumir responsabilidad”, remató.