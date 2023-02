Marcelo Barticciotto durísimo con las joyas de la U: “Darío Osorio y Lucas Assadi no valen los millones en que los tasaron”

Universidad de Chile disfruta de un gran momento después de hace mucho tiempo. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino suman nueve puntos en el presente Campeonato Nacional y vienen de dos victorias consecutivas, resultados que tienen al cuadro estudiantil en una expectante cuarta posición.

Pero si hay algo que ha llamado la atención de los hinchas azules es la suplencia de Lucas Assadi, uno de los canteranos y grandes promesas del elenco universitario. Es por esto que el ex adiestador de Vélez Sarfield salió al paso en conferencia de prensa y aclaro el por qué el oriundo de Puente Alto ha jugado tan poco desde su llegada.

Assadi ha perdido terreno con la llegada de Pellegrino | Foto: Agencia Uno

"Yo el otro día hablaba con los jugadores jóvenes y muchos se han criado con el hábito de ‘no te esfuerces mucho porque juegas bien’. ¿Alguien cree que en la vida no hay que esforzarse porque eres más talentoso o más inteligente que los demás? ¿En qué aspecto de la vida eso es bueno?”.

Ante es tema, Marcelo Barticciotto, panelista de Al Aire Libre, dejó en claro algo que los hinchas del Romántico Viajero no tardaron en criticar.

"Yo creo que en definitiva no es culpa ni de Osorio, ni de Assadi, ni de Juan Pérez, ni de los chicos que son jóvenes y tienen talento. Acá hay mucha culpa de la competencia, de que con poco les alcanza", destacó el ídolo de Colo Colo.

"Los entrenadores de divisiones menores que no les exigen, no los preparan para una exigencia verdadera, entonces los chicos llegan pensando que con lo que tienen les alcanza para jugar en Primera o con lo que hacían en divisiones menores les alcanza, y se dan cuenta después con un tiempo que no les alcanza", agregó.

"Otra cosa, yo creo que Osorio no vale lo que lo tazaron, ni Assadi tampoco. Entonces los están perjudicando, les están poniendo una mochila diciendo que valen 15 millones de dólares, cuando en definitiva quizás no lo valen", complementó.

Pero, de inmediato el comentarista salió a aclarar que "no digo que no valgan millones de dólares, si lo valen, pero no sé si valen tanto como se habló acá en algún momento, entonces los estamos perjudicando en lugar de protegerlos"