Marcelo Barticciotto le da like a Felipe Gutiérrez para que firme en la U. de Chile

Felipe Gutiérrez acerca posiciones con la Universidad de Chile. El mundialista con la Selección Chilena en 2014 en Brasil está sin equipo, luego de su abrupta salida de la Universidad Católica, ya que se enemistó con Ariel Holan y, simplemente, el mediocampista fue borrado del equipo para la temporada 2023 del fútbol chileno.

El jugador es representado por Vibra Fútbol de Fernando Felicevich y, además, el Guti tiene una oferta concreta de Unión La Calera. El futbolista recibió el llamado azul, aunque no hay un consenso absoluto sobre qué puede ocurrir con el mediocampista.

Además, el pasado por la UC puede generar problemas, aunque el comentarista Marcelo Barticciotto en Cooperativa le baja el perfil a esto, ya que la U ya sumó a dos jugadores de los archirrivales directos.

"No entiendo la aprensión de traer a Gutiérrez si ya trajeron a dos jugadores con ese perfil. Matías Zaldivia estuvo 7 años en Colo Colo, lo trajeron y ya pasó. Ahora, Zaldivia jugó y lo elogiaban. Luego trajeron a Toselli. Si lo traían antes a Gutiérrez, lo entendería, pero eso ya pasó y no logro comprender", dijo el Barti.

Felipe Gutiérrez está a un paso de llegar a la U (Getty Images)

ver también Caamaño suelta dos bombazos en Universidad de Chile

Barticciotto igual se enteró de la oferta de Gutiérrez con La Calera y, de paso, le exige al volante que tome una pronta decisión si va al cuadro cementero o se queda en Santiago para defender a la Universidad de Chile.

"Yo creo que él debe sopesar las dos ofertas. Nadie se a meter en el bolsillo de nadie, pero necesito más allá de la oferta. Yo quiero saber si tiene ganas de venir. Gutiérrez habrá dicho que sí, no me imagino que haya dicho que no a una oferta así", añadió.

Sobre su paso a la U, Barti le dio un like a ojos cerrados sobre su posible paso a otro grande del fútbol chileno como el Romántico Viajero. "Creo que a la U no le sobra nada. Si está la oportunidad de traer a un jugador como Felipe Gutiérrez, traelo", manifestó.