Universidad de Chile se salvó de no descender en el último partido donde derrotaron por tres a dos a Unión La Calera. Los azules lograron dar vuelta el compromiso luego de estar cayendo por dos a cero, el cual se generó en los últimos minutos del enfrentamiento.

El centrocampista Marcelo Cañete fue uno de los tantos futbolistas que dialogaron tras el partido y que demostraron todo el sufrimiento que vivieron con los malos resultados que venía sumando el equipo, por la cual dejaron atrás todo ese mal momento.

“Fue un partido muy difícil que sabíamos que así seria. El rival tuvo situaciones para ampliar el marcador y nosotros intentamos jugar y prevaleció nuestra actitud y dimos vuelta un duelo histórico que pasa una vez cada mucho tiempo. Nos sacamos un gran peso de encima y ahora debemos corregir muchas cosas. Lo importante era sacar esto adelante y estoy feliz por como defendimos la camiseta”.

Sobre esta misma línea, el futbolista argentino agregó que “Tuvimos situaciones que no pudimos concretar, hubo también un penal que no nos cobraron, sin embargo, no dejamos de luchar y de pensar que podíamos dar vuelta el resultado. Nos encontramos con un gol que nos dio vida y ganas de sacar las cosas adelante”.

Pero eso no fue lo único, ya que, además, dio a conocer que esperan sacar puntos positivos de todo el balance vivido en el año y por el cual no quieren volver a repetir de cara a la próxima temporada en el 2022.

“Esta situación debe quedarnos de aprendizaje y fortalecimiento mental y saber que lidiar con esto no es fácil. Quedo demostrado que las cosas pueden lograrse y esperemos que el año que viene sea diferente y que, si tenemos que sufrir sea por pelear un campeonato”.