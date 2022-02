Marcelo Cañete no le cierra las puertas a una revancha en la Universidad de Chile: "Mi prioridad es romperla en Huachipato para volver a la U"

Si hay un jugador que llegó con el rotulo de "figura" a la Universidad de Chile, fue Marcelo Cañete. El volante creativo tuvo una gran temporada en Cobresal que le valió recalar en el Romántico Viajero, donde no superó las expectativas de los hinchas azules.

Durante los últimos días, el trasandino fue presentado en Huachipato de Mario Salas, donde disputará el Campeonato Nacional. Y el ex U aprovechó sus redes sociales para despedirse del conjunto azul, dejando abierta la posibilidad de volver en el futuro.

Fue en conversación con el medio deportivo En Cancha que Cañete confirmó esta posibilidad, algo impensado hace algunos días por la forma que salió del elenco universitario.

"Quiero ser protagonista, tratar de encontrar mi mejor nivel. A Mario (Salas) le gusta jugar con posesión, tengo jugadores muy rápidos por fuera, un punto de referencia adelante, volantes que meten y juegan. Tengo buenas sensaciones, va a ser un año bastante interesante", comenzó diciendo el futbolista de 31 años.

"La idea con Huachipato es esa, buscar el nivel que me llevó a un equipo grande y mantenerlo durante toda la temporada. Me encantaría volver a un equipo como la U o a un grande de otros países. Ese es el desafío. A Colo Colo no, ya habiendo jugado en la U las intenciones son otras", agregó.

"Volver a un equipo grande de Argentina es una espina que tengo. Tengo que ver cómo se da. La prioridad es romperla en Huachipato y ser tenido en cuenta en la U, sino se buscará otra cosa", sentenció el jugador argentino con nacionalidad paraguaya.