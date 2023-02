Lucas Assadi sin duda que es una de las grandes revelaciones de Universidad de Chile en los último años. El joven volante es sin duda una de las promesas no solo del club estudiantil, sino que también del fútbol chileno.

Ante el gran talento que tiene el joven jugador, uno que entregó su opinión es Marcelo Cañete. El argentino se marchó del conjunto azul y en Todos Somos Técnicos entregó un importante consejo para que pueda seguir aumentando su nivel.

"Lo vi debutar, es tremendo jugador, tremendo crack, pero no deja de ser joven. Hay que llevarlo de a poco, en el sentido de no darle tanta responsabilidad, porque no es fácil y más en la situación que está la U. Sí tiene muchísimas condiciones para su futuro, pero creo que también entrar hoy y en varias temporadas que está teniendo la U y solucionar varios problemas no es fácil", comenzó explicando el trasandino.

"Es importante también como a él y muchos chicos colocarlos con jugadores con jerarquía que tengan mayor comunicación dentro del campo e ir colaborando a las posiciones o en momentos del partido que precisas cerrarte, atacar o hacer cualquier cosa con la pelota", complementó Cañete.

El volante quiere ser un titular indiscutido para Pellegrino | Foto: Agencia UNO

Por último, el ex jugador de la U ve Assadi como ese '10' que necesita el equipo de Mauricio Pellegino.

"Yo creo que Lucas tiene las condiciones para manejar los hilos del partido. Claramente le falta experiencia, pero a medida que vaya agarrando confianza, creciendo partido a partido y jugando, lo conseguirá y se irá dando cuenta y ojalá que sean de buenos resultados. Ahí resaltará mucho más de lo que él hace, porque hace cosas muy interesantes", cerró.