Días difíciles en la Universidad de Chile. Además de lo deportivo, también ha estado muy convulsionado por algunas decisiones y declaraciones que se han producido durante la última semana tras perder el clásico ante Universidad Católica.

Primero, los dichos de Juli Zeitune y que Felipe Seymour tuvo que salir a aclarar para evitar que se crea que hay filtraciones sobre la interna del camarín y la relación que hay entre el plantel azul y el técnico Diego López.

Por si fuera poco, también hubo otro episosio y que involucró a Ronnie Fernández, quien hasta salió a contestar a través de sus redes sociales. ¿La razón? pues bien, el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, quien cubre los detalles del cuadro laico para la señal deportiva, reveló que los capitanes de la U (es decir, Seymour y Ronnie) decidieron que él no ingresase más al Centro Deportivo Azul a realizar sus despachos. Todo se originó cuando la semana pasada, el comunicador informó que compartieron en un asado en el mismo CDA tras jugar un amisotos con la selección sub 20.

Bueno, el delantero justificó que esas decisiones no dependen de él, pero que sí le estaban dando muy duro al plantel. Díaz, detalló las razones del veto el cual está siendo víctima, "Estoy fuera del Centro Deportivo Azul. Está la piel sensible en Universidad de Chile con todo lo que ha pasado. Tenía que ser una semana tranquila y no lo ha sido en la U por diversos temas: lo de Felipe Seymour, la respuesta de Ronnie Fernández… yo ya lo conversé con él (Fernández), ya lo conversé con Seymour, la decisión que yo esté fuera es una decisión del club y plantel completo”, argumentó Díaz.

El tema es que había molestia en la interna de los universitarios porque el periodista reveló lo del asado tras ese compromiso, "fue de conviviencia y fue hasta las tres de la tarde y después los jugadores se fueron para su casa, fue muy simple", sostuvo el reportero.

El periodista ya no podrá despachar desde el interior del CDA (Captura TNT Sports)



Marcelo Díaz finalizó su explicación y dijo quién fue el datero y le manifestó de lo que estaba ocurriendo en el interior, "yo estaba en el CDA, lo comenté porque alguien me lo dijo, no de la U, sino de alguien de la sub 20 cuando se estaban yendo. Lo comenté y eso no cayó muy bien. Prefirieron que yo no estuviera dentro del CDA para hacer mis informes. Los que voy a seguir dando desde afuera. Yo asumí que eran los capitanes los que se habían molestado, hablé con ellos y me manifestaron que fue una decisión del club”, cerró.

Ahora, nuevamente Marcelo Díaz realiza sus despachos desde el exterior del Centro Deportivo Azul y desde adentro podrá hacerlo solo cuando haya atención a la prensa. Eso ocurre cuando habla el entrenador Diego López.