Tras 17 años, Felipe Seymour le puso fin a su extensa carreraluego de noencontrar su lugar en Universidad de Chile tras la llegada de Mauricio Pellegrino como director técnico.

Sin embargo, el 6 de mayo de 2010 quedará grabado en la memoria de los hinchas del cuadro bullanguero y del propio Seymour, quienes vivieron una jornada inolvidable de Copa Libertadores, la cual tuvo como protagonista al mismísimo ex volante de la U.

A través de la cuenta oficial de Youtube del Romántico Viajero, Walala, como le apodan, aprovechó este triste momento para recordar su inolvidable tanto ante Alianza Lima.

“Ese gol hasta el día de hoy me lo recuerda la gente…Esa celebración es una anécdota que siempre le cuento a Diego Rivarola, yo creo que la imagen ícono es su celebración arriba de la reja del Monumental, y siempre yo bromeaba que algún día voy a celebrar arriba de la reja”, comenzó diciendo.

Seymour agregó que “no me preguntes porque esa noche que el partido estaba tan apretado y difícil, había mucho nerviosismo, en mi cabeza comencé a pensar que si meto un gol, corro y me subo arriba de la reja y lo pensé a pensar y pensar”.

“El Colocho me da un pase como a media altura y le pego. No sé si fue con fe, con ganas, con convicción. Yo creo que todo el estadio, Gerardo Pelusso y el plantel le pegamos juntos a esa pelota. Veo que entra y solo pienso en salir corriendo y fueron seis segundos que yo miraba a la gente y celebraba. De repente Walter Montillo me dice que lo anularon y vi a Pelusso con una cara que pocas veces vi y mis compañeros se querían comer al guardalínea…Por eso muchos dicen que 50% es gol de Pelusso y otro 50% de Seymour”, complementó.

“Cuando decretaron gol yo no lo podía creer, esa fue una de las noches más emocionantes de mi vida”, remató el ex capitán azul.

EL RECORDADO GOL DE SEYMOUR