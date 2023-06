Durante la semana, Felipe Seymour informó que dejaría la actividad profesional, dejando en el pasado una exitosa carrera con pasos por Europa y Universidad de Chile, el club de los amores de ‘Walala’.

De invitado en ESPN, el ahora ex jugador de fútbol desclasificó un ofrecimiento que tuvo de Boca Juniors para llegar al gigante del fútbol argentino y tomar la posta de Gary Medel, pero que finalmente no se dio.

Felipe Seymour fue homenajeado por la U. | Foto: Photosport

“Estando en el Catania, tuve que volver al Genoa y tuve la posibilidad de ir a Boca Juniors, que fue justo cuando se había ido Gary Medel y estaba esa posibilidad”, aclaró el otrora volante de los azules.

Seymour explica que la oportunidad “Era un sueño, un grande del mundo, pero preferí quedarme en Italia porque también era un sueño mantenerme allá. Fue una posibilidad concreta que no llegó a puerto”.

“No me arrepiento, uno nunca sabe cómo podría haberse desarrollado esa historia, pero no me arrepiento porque los años que viví en Italia fueron muy bonitos”, remató en el cierre sin arrepentimientos.