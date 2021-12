Marcelo Díaz es, por lejos, uno de los jugadores más queridos en la historia reciente de Universidad de Chile por el gran legado que dejó a principios de la década de 2010 con un tricampeonato y una histórica Copa Sudamericana que adorna las vitrinas del cuadro azul.

Sin regularidad en Libertad de Paraguay y con un mercado de pases en donde la U busca retomar el rumbo tras una desastrosa campaña 2021, el nombre del Chelo Díaz ha sonado para reforzar al cuadro que ahora será dirigido por Santiago Escobar.

Una cuenta partidaria de los azules en Twitter señaló que “Lo de Marcelo Díaz se ve lejano, ya que el jugador estaría pidiendo alrededor de 35 millones de pesos mensuales, y para el proyecto de Roggiero no tiene la cabida a no ser que se baje el sueldo y llegue como un líder al camarín, no como titular”.

La información llegó rápidamente a los ojos y oídos del jugador, quien lo desmintió escuetamente con un “Totalmente fake” y un emoji enojado, dejando entrever su molestia por la información falsa que circula sobre una posible vuelta.

Lo concreto es que no ha habido acercamientos para un retorno de Marcelo Díaz. En las palabras del propio jugador, meses atrás, ve difícil una vuelta a la U si no lo quisieron cuando era más joven y ahora han pasado varios años.

Marcelo Díaz tiene 34 años y no tuvo mayor regularidad en Libertad de Paraguay este año, a donde llegó proveniente de Racing Club. Algunas lesiones lo privaron de desplegar su buen juego y no encontró la constancia que tuvo años anteriores. ¿Llegará a la U? Al menos, según él, no es un tema de dinero y solo el tiempo dirá si Carepato tiene su último baile con los azules.