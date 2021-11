El ex estratega interino de la U recalcó la labor que ha tenido Romero en los últimos compromisos del club y confía que se logrará un buen resultado ante Cobresal.

La Universidad de Chile comienza a pensar en lo que será el vital compromiso ante Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, y en el caso que el Romántico Viajero logre un buen resultado, podrán romper una racha de 11 compromisos sin conocer la victoria y escapar de la zona baja de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

En la antesala del partido ante los mineros, el ex entrenador interino de la U, Marcelo Jara, dialogó con Al Aire Libre de Radio Cooperativa sobre la lo que ha sido la llegada de Cristián "Relojito" Romero como interino al conjunto estudiantil y recalcó el alza en la actitud del equipo.

"Existe una condición que puede generar optimismo y esperamos que sea así, hay jugadores de mucha jerarquía que pueden llevar la presión de estos momentos mejor que otros jugadores, y es un punto a favor para sacar el partido adelante allá. Tengo la esperanza que sea así", aseguró Jara.

"Claramente no es el mejor estado de Universidad de Chile para enfrentar el partido, es lo más complicado, en lo futbolístico no tener una regularidad, pero en los últimos partidos pudo notarse la mano de Cristian y pudo regularizar el estado anímico de los jugadores", sentenció el ex DT interino de la U.

El partido entre la U y Cobresal está pactado para este sábado 27 de noviembre a las 18:00 horas, el cual puede ser decisivo en las pretensiones del conjunto dirigido por Romero para salir del fondo de la tabla y llegar mejor posicionado para enfrentar a Unión La Calera.