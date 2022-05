El mediocampista Mauricio Morales no ha tenido el protagonismo que él quiere y el periodista Marcelo Muñoz pide mayor cantidad de minutos para el juvenil de la Universidad de Chile

La Universidad de Chile comienza a dar vuelta la página tras la derrota ante Cobresal por 1-0 en el estadio El Cobre de El Salvador, donde los azules no mostraron su mejor versión en el último partido de Sebastián Miranda al mando del equipo.

Uno de los jugadores que hizo su debut en el torneo chileno fue el mediocampista Mauricio Morales, quien ingresó en los últimos 18 minutos en el partido ante los mineros y los hinchas azules destacaron su participación.

El periodista del programa Todos Es Cancha, Marcelo Muñoz, analizó lo que fue la dura caída del Romántico Viajero en el norte de nuestro país y tuvo palabras para el novel centrocampista.

"Yo nunca me voy a olvidar del partido de la U con San Lorenzo, en donde por muchos casos de Covid-19 los azules tuvieron que jugar con varios suplentes y hay dos jugadores que me marcaron: Daniel Navarrete y Mauricio Morales, los dos hicieron partidazo y no jugaron más en la U", aseguró el comunicador.

El último partido de Morales en la U había sido el 5 de junio de 2021 contra Palestino | Foto: Agencia Uno

"Morales (Mauricio) tiene que estar abastecido, pero puede ser interior junto a Israel Poblete, pero con un buen volante de contención y la U tiene tres y ninguno ha mostrado algo".

Ahora, los futbolistas del conjunto estudiantil tendrán una semana de vacaciones, las que no han sido bien vistas por los forofos del elenco laico, y luego volverán a los trabajos de la mano de Diego López para preparar la segunda rueda del fútbol chileno.