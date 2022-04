El comentarista deportivo Marcelo Vega analizó lo que ha mostrado Álvaro Brun en Universidad de Chile, aunque no encontró muchos puntos a destacar.

Marcelo ‘Toby’ Vega no se conforma con el rendimiento de Álvaro Brun: “Hasta el momento no es refuerzo”

Universidad de Chile quiere dejar atrás lo ocurrido en el Clásico Universitario del Campeonato Nacional. Los azules están mentalizados en preparar su siguiente compromiso del fin de semana donde tendrán que visitar a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.

El exfutbolista Marcelo Vega analizó el rendimiento que ha estado demostrando el centrocampista uruguayo Álvaro Brun, quien no ha podido convencer del todo a los fanáticos y que el ahora comentarista deportivo repasó por su rendimiento.

“Cuando uno habla de refuerzos, es el jugador que rinde, el jugador que es titular indiscutido. Uno dice ‘este es refuerzo’ y hasta el momento no lo es, no es el refuerzo. Lento en la marca, en la salida pierde muchos balones, le ganan muchas veces la espalda, en el gol no toma las marcas, la marca de Zampedri era él”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos.

No quedó todo ahí, debido a que también agregó que “No ha sido el refuerzo. Uno dice está Seymour, pero tampoco ha estado al nivel, por eso el armar este plantel no lo hicieron bien. Para mí Brun fue el peor de la cancha”.

El centrocampista de 34 años ha disputado un total de cinco partidos con la camiseta azul desde su llegada a la institución, donde en todos de ellos ha sido de titular y registra una celebración en la cual encaminó el triunfo sobre la Unión Española.

Estadísticas de Álvaron Brun con Universidad de Chile.