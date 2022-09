Marcos González confía en que la Universidad de Chile no sentirá la ausencia de la joya Darío Osorio ante la UC

Marcos González sabe lo que es jugar en la Universidad de Chile y en la UC. Lobo del Aire está esperanzado en que los azules saquen adelante el Clásico Universitario por Copa Chile frente a los Cruzados esta tarde y, además, le tiene fe ciega a lo que pueda realizar el equipo de Sebastián Miranda sin Darío Osorio, quien no llegará a tiempo desde Viena tras participar con la Selección Chilena.

González confía en que la U podrá sacar la tarea adelante sin la Joya de Hijuelas, que llegará sin disputar ningún minuto con la Adulta y que solo viajó a Europa para entrenar con la Generación Dorada y, de paso, jugar un partido con la Sub 20 en la Costa Cálida Supercup.

En diálogo con Bolavip, el fiero ex zaguero azul dijo que está tranquilo por lo que puede mostrar la U debido a que el partido anterior tampoco estuvo Osorio y se ganó tras la inyección anímica de Miranda en la banca técnica.

"Ya demostraron en el partido pasado que hay plantel. Es cosa de trabajar un poco más, afinar detalles como en el partido anterior, para así anular al rival", dijo.

Dario Osorio fue a Europa para jugar con la Roja y no fue considerado. Hoy, se perderá el duelo contra la UC por Copa Chile.

Además, Gonzalez sabe que Osorio no actuó ningún minuto, pero sí el exjugador también de La Roja valoró la experiencia para el joven de 18 años, quien está aprendiendo en labores formativas y que su paso por la Selección sí le ayudará para el futuro.

"Claro, no es lo mejor. Pero hay que pensar también lo que es mejor profesionalmente para el chico, porque estar en la Selección es espectacular más allá de no haber jugado. Como hincha, como una persona de fútbol, a todos nos gustaría verlo jugar porque es una promesa. Estando a ese nivel, estando con lo que queda de la Generación Dorada claro que es un gran paso para él, un aprendizaje y nos hubiese visto verlo jugar. Pero si el técnico no lo hizo tendrá sus razones", agregó.