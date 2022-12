Durante la noche del lunes, Leandro Fernández en diálogo con DSports, sostuvo que vino a la Universidad de Chile con la firme convicción de hacer historia en la U, pero sobre todo volver a ganar el clásico ante Colo Colo.

Palabras que desde luego hablan de un tipo ganador y que desea lograr cosas importantes, pero ¿Tendrá la misma opinión el mundo azul? Ese es el gran dilema y para eso, Bolavip se puso en contacto con un histórico del club y que ganó muchos campeonatos con los estudiantiles.

Marcos González fue consultado en virtud de estos dichos y el ex central azul no dudó en bajar un poco el calibre a esas palabras, señalando que en lo macro, existen cosas más importantes en las que pensar antes de ganar el derby ante Colo Colo.

"Son declaraciones para ganarse a la gente de la U más allá que uno siempre piensa que va a ganar, pero no es tema el clásico. El clásico es un detalle, para mi lo importante es el año entero", reconoció Lobo del Aire.

El ex seleccionado nacional continuó en esa línea y recalcó que "quiero ver a la U peleando el campeonato, me da lo mismo un partido. No puede ser que estemos peleando en el descenso asi es que para mi son declaraciones que tenemos que validarlas en todo el año", afirmó.

Marcos González considera que el clásico es un detalle en lo que respecta a la temporada completa (Archivo)

Pero, ¿Muy aventurado el argentino Fernández en sus conceptos? González aclaró que "Dios quiera que lo pueda hacer, estamos esperando hace cuatro años que cambie esta historia", enfatizó.

Finalmente, consultado respecto a la probable llegada de Cristopher Toselli, Marcos González fue claro y detalla que el portero titular es Cristóbal Campos, pero que el ex UC es un buen relevo del oriundo de Lonquén. "Si yo lo traigo para segundo arquero, va a estar bien. No creo que sea más que Campos, pero sí van a tener un segundo arquero más confiable", cerró.