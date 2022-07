Marcos González se opone a la sanción que le dio Diego López a Yonathan Andía: "La U no está para dejar afuera a nadie, no tenemos un plantel tan numeroso"

En los últimos días una polémica se ha tomado las dependencias del Centro Deportivo Azul y ha sido la detención de Yonathan Andía, quien fue pillado por Carabineros manejando en estado de ebriedad y sancionado por el entrenador de Universidad de Chile, Diego López .

Recordar que el "Cachorro" no estará presente en el trascendental encuentro ante O'Higgins de Rancagua, por una nueva fecha del Campeonato Nacional.

El ex defensor central Marcos González dialogó con Bolavip Chile acerca de esta situación y tuvo palabras para el complicado momento que vive la U.

"Yo no sé si será buena medida, estas son decisiones que toman los técnicos en el momento. Yo creo que la U no está para dejar afuera a nadie, no tenemos un plantel tan numeroso y lleno figuras para decir no necesito a este jugador, todos los jugadores son necesarios para el momento que está pasando", comenzó diciendo el campeón de la Copa Sudamericana.

Se abre el debate en la U por la sanción a Andía | Foto: Agencia Uno

Añadiendo que "lamentablemente este muchacho comete un error, pero no creo que sea tan chico. La responsabilidad que tiene él más la situación que está pasando el club en la tabla, los resultados futbolísticos no se han dado, se le suman más problemas al cuerpo técnico".

"El problema no es que lo pillaron con alcohol, el problema es que a la U se la suma un problema más ¿A quién vas a poner ahora? La institución es una cosa de locos en ese momento", cerró "Lobo del Aire".