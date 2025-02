No se la dejó pasar

El técnico de Colo Colo, revivió la polémica del fin del Campeonato Nacional de Primera División, cuando en Universidad de Chile reclamaron ante la ANFP e incluso el TAS, por lo que ellos creen, la falta que incurrió el técnico albo en el duelo ante Huachipato, en el cual él estaba suspendido.

Y fue el propio DT argentino quien salió al paso de esa situación y volvió a repasar a los azules, por una demanda que no generó los efectos deseados. “Se intentó ensuciar por lo de que yo estuve en la cabina y di indicaciones, como si fuera mágico que el equipo ganó. Intentaron deslucirlo, poner nervioso… fueron al TAS como 16 veces y les fue mal“, dijo el estratega.

Y las reacciones no se han hecho esperar y una de ellas fue la de Patricio Yáñez, quien en el programa Deportes en Agricultura, quien encontró innecesario lo que hizo el estratega del Cacique.

“Lo de almirón sobra. Puedes obviar eso, pero es tocar la oreja, si al final lo que hace es tocar la oreja”, comentó de manera tajante el ex mundialista en España 1982.

Pato Yáñez desenmascaró a Almirón (Captura)

De todos modos, el ex futbolista fue más allá y no tuvo problemas en señalar que lo que hizo el entrenador de Colo Colo en el mencionado duelo, no correspondía en base al reglamento.

“No pudiste comprobar que dio instrucciones, pero de que las dio, las dio. Que no venga Almirón aquí con ‘jajajaja’. La U actuó de acuerdo lo que le planteaban las reglas del torneo”, cerró Pato Yáñez.