Un nuevo capítulo se está viviendo en la teleserie de la denuncia de Universidad de Chile contra Jorge Almirón y Colo Colo, tras lo ocurrido en el Campeonato Nacional 2024, donde el Cacique se proclamó campeón y la U no tuvo éxito en el TAS.

En aquella ocasión los azules denunciaron desacato por parte del técnico argentino buscando que se le restaran los puntos al cuadro popular de su victoria ante Huachipato en la fecha 19, ya que el estratega habría intervenido desde la cabina.

Pero aquello no se pudo comprobar en la Primera Sala y Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, ni tampoco en el tribunal deportivo internacional (TAS).

Y en una entrevista de Almirón que se dio a conocer anoche, el DT volvió a dar declaraciones en contra del abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, quien intentó hasta la última instancia quitarle el título a los albos.

De hacerse el desentido a reconocer los dichos

Esto generó una nueva polémica, la que el mismo estratega quiso dar por cerrada este viernes en conferencia de prensa, donde trató de hacerse el desentendido.

“Ya ni me acuerdo qué dije. Hablé tantas cosas, no me acuerdo. Ya pasó eso, hace mucho, pasó hace un montón. Lo que digo acá a mí se me olvida, no lo veo más. Creo que algo hablé de eso, no me acuerdo bien, pero ya son cosas del pasado, ya superado y ya está, estamos en otro campeonato, en otro momento, estoy preocupado en el partido que sigue, queremos seguir ahí en la buena racha”, comenzó respondiendo ante la consulta de un reportero.

Pero luego se incomodó con la insistencia de otro periodista, donde recordó lo que había dicho en el podcast con Felipe Bianchi, en el marco de las entrevistas por el centenario de Colo Colo.

“No me burlé de la U, yo no me burlé, no es lo mismo. A la U le tengo un gran respeto, es un equipo muy grande, nosotros somos contrincantes, somos rivales. El país se divide de alguna manera así, Colo Colo es el más grande y después lo sigue la U. Yo respeto muchísimo a la gente, respeto mucho a la institución, a los jugadores, al técnico”, contestó Almirón.

Jorge Almirón aclaró sus últimos dichos en conferencia de prensa. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

Jorge Almirón aclaró que el mensaje iba dirigido al abogado de la U

Luego, explicó que sus dichos estaban dirigidos a Correa, no a toda Universidad de Chile.

“Yo hablé de una ironía, de si yo quiero que me defienda alguien no lo voy a contratar a ese abogado. Es eso fue lo que dije, puntual el abogado, no dije a la institución. Si quiero ganar un caso, no lo voy a contratar. Es eso, ya está”, concluyó.