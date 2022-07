Matías Rodríguez fue uno de los refuerzos que no pudo concretar su arribo a Universidad de Chile en le mercado de fichajes a principio de año. El defensor estaba deseoso y esperanzado de volver a la institución que tanta felicidad le entregó y por la cual, producto de algunas situaciones, terminó diluyéndose y no arribó al club.

Es producto que durante este jueves el lateral derecho argentino conversó con el programa Los Tenores, en la cual dejó todo tipo de códigos de lado y contó la verdad del por qué no terminó concretando su llegada a Universidad de Chile con esta segunda etapa.

“Fue todo real, yo incluso estaba en el hotel en Santiago esperando que me mandaran a hacer los exámenes médicos. Todavía no entiendo por qué se cayó la llegada. Eso me afectó bastante, pero el equipo donde estaba en Argentina me quiso incorporar nuevamente y pude ahogar un poco las penas ahí”.

Eso no fue todo, debido a que también detalló que “Estando tan cerca, uno se ilusiona, pero quedamos en la puerta. La intención de volver era jugar este año y retirarme en diciembre, pero pasaron varias cositas por lo que no se pudo dar. Fue un claro mensaje como para pensar ‘acá era’”.

Matías Rodríguez en su despedida de Universidad de Chile. (Foto: Agencia Uno)

Adicionalmente, quedó dolido por esta situación en la cual su arribo a la institución dejó de ser una prioridad para el club. “Lo manejé directamente con una persona del club, explotó el directorio y mi incorporación dejó de ser prioridad. Me traían de central, estaban jugando ahí en Defensa y Justicia”.

El futbolista de 36 años actualmente se encuentra defendiendo los colores de Defensa y Justicia junto con Sebastián Beccacece, en la cual durante esta temporada solo ha disputado dos partidos. Su último partido convocado fue en la derrota con Boca Juniors en el mes de mayo.