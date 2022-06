Domingo 5 de diciembre del 2021, fecha que quedará marcada en los hinchas de la Universidad de Chile. Es ese día que gran parte de los acérrimos Románticos Viajeros recordarán por años cómo se salvaron de manera heroica de bajar a la Primera B por segunda vez en su historia.

Ya ha pasado un tiempo y ese compromiso sigue siendo revivido por algunos forofos y ex jugadores del club, tal es el caso de Matías Rodríguez, referente de los universitarios y multicampeón con la U, quien hace algunas semanas anunció su retiro del fútbol profesional.

Fue el propio Rodríguez que se tomó un instante en el programa Hablemos del Bulla del canal de Youtube AntúnezSilva, para dar a conocer el cómo vivió ese trascendental encuentro ante Unión La Calera en Rancagua y contó varias novedades.

"Fue durísimo, fue durísimo. Nosotros ese mismo día jugabamos contra River Plate, ibamos en el bus y salimos para Núñez e ibamos viendo el partido, yo tenía el teléfono con la aplicación", partió diciendo el recordado ex jugador de la U.

El gol de Fernandes desató la euforia de miles de hinchas de la U | Foto: Agencia Uno

"En un momento se puso 2-0 y dije no puede ser, no lo podía creer y yo caminaba adentro del bus y mis compañeros de Defensa y Justicia me preguntaban el resultado, a la gran mayoría del club los hice de la U. Un chico que estaba atrás (Miguel Merentiel) me dice 2-1 la U. Yo no le creía porque estaba con desfase hasta que llegó el gol y grité ¡vamos!. Después 2-2 y de nuevo grité ¡vamos! Después cuando hicieron el 3-2 no lo podía creer", complementó el defensor con más goles en la U.

"Marino (Guillermo) y Seba (Beccacece) subieron del piso de abajo del bus. Pasamos del llanto de amargura al llanto de emoción y con ese nudo en la garganta diciendo que no podía creer lo que estaba pasando. Ese mismo día jugamos contra River y estaba Paulo Díaz, cambiamos camiseta y me dice cómo se salvaron", concluyó.