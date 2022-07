Universidad de Chile está a pocas horas de jugar el Superclásico 192 del fútbol chileno ante Colo Colo. Los azules quieren romper la mala racha de nueve años sin poder derrotar a los albos, siendo el último triunfo del Romántico Viajero en el año 2013.

Por aquello que en la previa a este importante compromiso, son varios los ex jugadores de ambos equipos que comentan sobre sus sensaciones de cuándo tuvieron que jugar el partido mayor del fútbol chileno.

Este viernes en Todos Somos Técnicos estuvo invitado Matías Rodríguez. El ex defensor de la U y que dejó una huella imborrable en los hinchas, siendo el defensor con más goles en la historia del club.

Hoy Rodríguez está retirado, pero en el programa de TNT Sports le preguntaron por si lo llamaran del club universitario en diciembre para ponerse a disposición. Sin embargo, el ex lateral fue sincero con su respuesta.

"Lo escucharía, pero realmente no te puedo decir si aceptaría o no. Obviamente que te llame el club de tus amores (...). Tengo amigos en Argentina que me dicen 'pero ¿qué te pasa con la U?' y le digo 'no sé, es algo interno. Un cariño, un amor que le tengo al club'. Que si llega la oferta, la escucharemos", dijo Mati.

El ex defensor de la U da cuenta de la espina que le quedó jugando por la U | Foto: Agencia UNO

En cuanto a la cuál fue la deuda que le quedó vistiendo la camiseta azul, Rodríguez no dudó en responder y afirmó que no poder ganar en el Estadio Monumental ante Colo Colo.

"Todos sabemos. Personalmente como futbolista y como jugador de la U, siempre la cuota de ganar en la cancha que no pudimos ganar o que yo no pude ganar en mi estadía en Chile", cerro.