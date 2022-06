El ex jugador de Universidad de Chile aseguró que a principio de temporada estuvo muy cerca de volver a la U, pero esa vuelta no se concretó y no pudo cumplir su sueño de retirarse en los azules.

Matías Rodríguez revela la gran frustración de no poder concretar su retiro en Universidad de Chile: "Fue duro no volver a la U"

Matías Rodríguez está en la historia grande de Universidad de Chile, después de haber logrado cuatro títulos de liga con los azules, una Supercopa, dos Copa Chile y, como si fuera poco, una mítica y recordada Copa Sudamericana.

La historia de Rodríguez con la U se escribe en dos capítulos; en su llegada el 2010 al equipo que terminaría siendo multicampeón de todo en el plano local e internacional y 2015, su segundo ciclo con los azules que fue menos exitoso que el primero, pero fructífero en largos pasajes.

Matías Rodríguez ganó todo con Universidad de Chile. | Foto: Agencia UNO

En conversación con Las Últimas Noticias, Rodríguez reveló que pudo haber habido un tercer paso por la U, pero no se concretó: “Cuando me fui del club prácticamente me había despedido. Pero a principio de este año estuve muy cerca de llegar, pero no se pudo dar. Venirme a Argentina era un sueño profesional, un desafío. El proyecto que se presentó era muy lindo, además estaba el tema familiar. Todo me cerraba. Yo sabía que al irme de Chile iba a ser muy dificultoso volver al club”, arrancó diciendo.

Bajo esa misma línea, aportó que de volver a la U “Estaba muy cerca. Faltaban detalles, pero aprendí que mientras no esté la firma no hay nada seguro. Estaba muy ilusionado en ese momento. Faltó muy poco para que se diera el tan anhelado regreso a la U, para poder retirarme. Al final, no pasó nada”.

Uno que también sonó para volver a principios de temporada fue José ‘Pepe’ Rojas y Rodríguez complementó: “Sabía que nosotros no éramos la prioridad. Al menos en eso habíamos quedado con la persona que hablé. No daré nombres. Y en eso habíamos quedado, pero el retraso de las contrataciones nos hizo esperar y tiempo no había. Fue duro también no llegar porque le cerré la puerta a otros equipos de Chile y después que se cayera fue bastante duro, pero bueno, ya está”, remató.