Si existe algo que todos los hinchas de la U recordarán es aquella tarde del 5 de diciembre de 2021, el día en que la Universidad de Chile de manera heroíca logró mantener la categoría tras vencer en los minutos finales a Unión La Calera en Rancagua.

No existe alguien identificado con el cuadro universitario que no recuerde esos minutos fatales. Hinchas, pero sobre todo ex futbolistas estuvieron al pendiente de aquel día, estuvieses donde estuviese e incluso, a pesar de tener que cumplir con las obligaciones de la época.

Tal es el caso de Matías Rodríguez. Maticrack por aquellos días era jugador del cuadro argentino de Defensa y Justicia y debían jugar el partido por la liga trasandina ante River Plate en el Monumental, pero el ex capitán laico estaba atento a lo que pasaba al otro lado de la cordillera. Hace algunos meses contó sobre cómo vivió ese momento.

"Fue durísimo, fue durísimo. Nosotros ese mismo día jugábamos contra River Plate, íbamos en el bus y salimos para Núñez e íbamos viendo el partido, yo tenía el teléfono con la aplicación", sostuvo el Mati para el programa Hablemos del Bulla, hace algún tiempo.

Rodríguez agregó en su narrativa cómo fue el momento de los goles y que un compañero, le iba advirtiendo de todo. Ese jugador fue nada más ni nada menos que Miguel Merentiel, quien por estos días suena en Colo Colo.

Merentiel suena en Colo Colo, pero en su paso por DyJ informó al Mati Rodríguez de la salvación azul (Archivo)

"En un momento se puso 2-0 y dije no puede ser, no lo podía creer y yo caminaba adentro del bus y mis compañeros de Defensa y Justicia me preguntaban el resultado, a la gran mayoría del club los hice de la U. Un chico que estaba atrás (Miguel Merentiel) me dice 2-1 la U. Yo no le creía porque estaba con desfase hasta que llegó el gol y grité ¡vamos!. Después 2-2 y de nuevo grité ¡vamos! Después cuando hicieron el 3-2 no lo podía creer", contó Rodríguez.

Finalmente, también comentó que tanto Sebastián Beccacece como Guillermo Marino subieron al segundo piso del bus y se enteraron de la salvación azul, algo que fue informando uno que podría ponerse la camiseta alba.