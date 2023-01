Uno de los puestos que Universidad de Chile ha decidido, hasta ahora, no reforzar en el mercado de pases fue el del lateral izquierdo, donde tienen en esa función a los formados en casa Marcelo Morales y José Castro.

En una inquietud de la hinchada azul que ya ha molestado al entrenador Mauricio Pellegrino, se sabe que los primeros días del Campeonato Nacional serán clave para que el técnico argentino tome una determinación definitiva.

"Si alguien quiere traer a Roberto Carlos, yo lo pongo de titular. Si viene Cafú o alguien viene y los trae, los ponemos", dijo de forma irónica la última vez que le consultaron.

Con Morales dejando muy buena impresión en el Sudamericano con la selección chilena Sub 20, es claro que Castro será titular ante Huachipato, lo que promete una primera prueba de fuego para la opinión del entrenador.

Morales es titular en la Sub 20 de Chile. Foto: Nelson Ríos | Comunicaciones FFCHNelson Ríos | Comunicaciones FFCH

"Son dos chicos que son del fútbol base que vienen compitiendo y esforzándose mucho, y que no hayan tenido una buena campaña a nivel colectivo no significa que no sean capaces de jugar en la U", destacó.

Brillando

Marcelo Morales es quien hace un tiempo asumió el puesto de titular por la banda izquierda de Universidad de Chile, como forma de fomentar a los valores de casa.

Si bien su rendimiento ha sido de altos y bajos, en el último tiempo estuvo cambiando la titularidad justo con Castro, lo que se mantiene, por ahora, en esta temporada.

Eso sí, el Chelo se está haciendo un nombre propio el Sudamericano de Colombia, donde destacó con su juego en el primer partido ante Ecuador, lo que sigue atento el técnico Pellegrino.

Elogios que llegaron para el formado en el CDA, con una jugada donde hizo un lujo en ataque, lo que le valió ser uno de los valores destacado de la primera fecha en Cali.

Por lo mismo, Universidad de Chile esperan que siga demostrando y ganando experiencia, para que llegue con mucho ritmo a pedir la titularidad en el equipo azul.