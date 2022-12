El ex futbolista Mauricio Pinilla le mandó una fuerte advertencia a Cristóbal Campos en Deportes Agricultura acerca de su parecido a Johnny Herrera.

Mauricio Pinilla aconseja a Cristóbal Campos: “Asumes el rol de Johnny Herrera y no eres Johnny Herrera”

Todo parece indicar que Cristóbal Campos será el dueño del arco de Universidad de Chile en la temporada 2023. Y es que el sucesor de Johnny Herrera se ganó la titularidad en el última temporada a punta de buenas actuaciones, lo que dejó conforme tanto a los hinchas azules como al DT de turno

Lo cierto es que el elenco universitario estaría en búsqueda de un portero que le pelee el puesto al joven de 23 años y uno que corre con ventaja es el experimentado guardameta Cristopher Toselli, quien viene de defender la camiseta de Central Córdoba de Argentina.

Herrera ha sido un permanente defensor de la labor de Campos en la U | Foto: Agencia Uno

Pero si hay un ex jugador que se apasiona al hablar del Romántico Viajero es Mauricio Pinilla. El actual panelista de Deportes Agricultura asesoró al seleccionado nacional y le indicó que intente no imitar al Samurai Azul, uno de los ídolos del cuadro laico.

“Campos está asumiendo demasiado el rol de Johnny Herrera, sin ser Johnny Herrera. Ese es el problema. Además era pupilo de Johnny Herrera. Yo creo que él tiene que salirse un poquito de ese rol, porque para poder transmitir y expresar todo lo que hace Johnny Herrera, ataja un par de años, gana un par de clásicos, instálate como jugador fijo del plantel; sigue con el crecimiento deportivo porque es muy joven todavía y tiene una carrera por delante que lo hemos dicho, es uno de los porteros con más proyección del fútbol chileno”, partió diciendo el ex goleador azul.

“No te pierdas, no te salgas de ese riel porque la línea es muy fina entre ser un gran portero y pasar a ser un pelotudo. Me pasó a mí también, era un tremendo jugador y por mucho tiempo pasé a ser un pelotudo. Entonces se lo digo por experiencia, no se lo digo porque lo veo de afuera, se lo digo porque lo viví”, le indicó Pinigol al nacido en Lonquén.

Para finalizar, remarcó que Campos es un “joven líder, muy identificado con el hincha de la U, formado en casa. Entonces tiene que tomar ese rol fundamental de ser alguien positivo”, resolvió el ex atacante de Coquimbo Unido.