Universidad de Chile está pasando por un complejo momento, es que en este momento se encuentran en la zona de Promoción y estarían disputando el partido para conservar la categoría. Los azules le quedan nueve puntos por jugar en el Campeonato Nacional y la primera es contra O'Higgins el próximo lunes.

Mauricio Pinilla fue consultado en el programa ESPN EquipoF Chile sobre el riesgo que está corriendo la U actualmente y el ex atacante del cuadro laico piensa que no es así. "No hay ningún riesgo, porque la U va a ganar contra O'Higgins, no va a perder en El Salvador y le va a ganar a Calera en su último partido como local. La U no va a pasar ningún problema, se va tranquilo y comenzará su próximo año", dijo.

"Como lo he dicho en varias ocasiones, tiene que reestructurarse y lo mejor que le puede pasar es no clasificar a ningun copa internacional, porque supongamos que va a Sudamericana, ¿Le sirven 300 mil dólares? No. La U necesita reestructurarse, trabajo, armar su staff técnico, un plantel competitivo el próximo año y sin esas lagunas en el mediocampo y defensiva", agregó.

Por último, destacó que los estudiantiles no se irán a Primera B y que incluso zafarán de la posición en la que se encuentran ahora. "Tiene que armar un buen plantel para disputar el próximo torneo tranquilo, pero la U no va a descender y ni siquiera jugará la Promoción", cerró.

La U jugará ante los rancagüinos el próximo lunes 15 de noviembre en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por la Fecha 32 del Campeonato Nacional. El encuentro está programado a las 20:00 horas.