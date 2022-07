La venta de Hernán Galíndez al Aucas de Ecuador en 250.000 dólares le permite reglamentariamente a Universidad de Chile sumar un refuerzo extra a la posibilidad de tres, sin embargo, Michael Clark, presidente de Azul Azul, hace un llamado a la calma asegurando que no se endeudarán.

Michael Clark advierte de cara al cierre del mercado de pases: "La U no gastará la plata que no tiene"

Universidad de Chile partió con el pie derecho la segunda rueda luego de vencer 2-1 a Unión La Calera en el estadio Santa Laura con goles de los canteranos Darío Osorio y Bastián Tapia.

Precisamente uno de los puntos altos de la U fue el volante Emmanuel Ojeda, jugador argentino que llegó a reforzar el mediocampo, la rompió y lo hizo frente a la atenta mirada de su compatriota Nery Domínguez (el segundo refuerzo) que se encontraba en la tribuna del coliseo de Plaza Chacabuco.

Con la partida de Hernán Galíndez los azules abrieron cupo de extranjero y además pueden contratar dos jugadores más considerando que el nacionalizado ecuatoriano se fue al Aucas por 250.000 dólares, sin embargo, el presidente de Azul Azul, Michael Clark advierte que la U no va a tirar la casa por la ventana.

"Nosotros estamos haciendo lo necesario para que el ajuste financiero no golpee tanto lo deportivo. Pero hay que dejar en claro algo: la U no gastará la plata que no tiene, porque eso justamente llevó al club al estado financiero del que usted habla", aseguró en conversación con El Mercurio.

La partida de Hernán Galíndez le permite a la U traer un refuerzo extra (Agencia Uno)

Según el el dirigente "tomamos la administración de un club que estaba con un hoyo importante desde el punto de vista financiero. Estos primeros meses hemos debido cubrir deudas de arrastre y darle una estabilidad al club. Los números están a la vista, es cosa de revisar los estados financieros de la sociedad anónima".

ver también Tomatín Rojas destaca a Campos y tilda de "delincuente" a Galíndez

Clark en todo caso ve el futuro con optimismo. "Lamentablemente se tomaron malas decisiones de gestión, que también han repercutido en lo deportivo. Nuestra tarea ahora es consolidar en el tiempo un proyecto sólido en lo institucional, deportivo y económico. Estamos convencidos de que, sobre la base de una buena administración, la U alcanzará éxitos deportivos y económicos", cerró.