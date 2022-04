Pese a las críticas y a los rayados en su contra, Michael Clark se mostró contento por la llegada de la ex ministra Cecilia Pérez a Azul Azul asegurando que son el primer club en integrar varias mujeres a la mesa directiva, además confirmó que Cristián Aubert dejará de ser director para asumir como gerente general.

Este viernes se celebró una controvertida junta de accionistas en Azul Azul que estuvo marcada por la conformació de un nuevo directorio con el cambio de cinco nombres donde se destaca el de Cecilia Pérez, la ex ministra de deportes en el gobierno de Sebastián Piñera.

La noche de este jueves apenas se filtró que sería uno de los nuevos directores de la concesionaria que administra a Universidad de Chile, en redes sociales se desató una lluvia de críticas, en tanto un grupo no identificado rayó el Centro Deportivo Azul dejando en claro su molestia.

De todos modos se ratificó a Pérez como una de los integrantes de la nueva mesa directiva de la sociedad anónima y el presidente, Michael Clark, le dio la bienvenida argumentando por qué se pensó en ella.

"Cecilia se incorpora a la mesa de Azul Azul, estamos contentos porque aceptara sumarse al proyecto. Estamos contentos porque sumamos una nueva mujer a la mesa, somos el único club que tiene tres mujeres en la mesa y creo que eso no pasa en otro club. Refleja la importancia que le damos a la inclusión de la mujer en todos los ámbitos. Es una tendencia en el mundo y nosotros lo tomamos muy en serio. Estoy seguro que Cecilia con toda la trayectoria y conocimiento que tiene en el deporte será un gran aporte", aseguró el mandamás.

Respecto a la oposición a su llegada, Clark afirmó que "lamentablemente en la mañana aparecieron rayados en los muros del Centro Deportivo Azul. Lo primero quiero hacer una condena enérgica, no corresponden, los hincha de la U no son así y no son las maneras".

Por último, el presidente de Azul Azul ratificó la información entregada por Bolavip en el sentido que Cristián Aubert no sigue de director y volverá al puesto que tuvo desde que comenzó la concesionaria. "Se pudo nombrar una nueva mesa, que estoy seguro que va a trabajar por el bien del club, además se designó a Cristián Aubert como gerente general de la sociedad", cerró.