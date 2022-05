El presidente de Azul Azul, Michael Clark, se refirió a las críticas recibidas por la directora Carolina Copo y el ex director Daniel Schapira asegurando que le duele leer esas declaraciones y que públicamente no es lo ideal.

Este jueves en el Centro Deportivo Azul, el presidente de Azul Azul, Michael Clark atendió en forma remota a los medios de comunicación donde hizo un mea culpa de lo que está pasando en la U que sufre en la tabla de posiciones y que acaba de perder a su entrenador Santiago Escobar y al gerente deportivo Luis Roggiero.

Un momento difícil para el timonel de la concesionaria, fue cuando se le hizo la consulta respecto a las duras críticas recibidas por la directora designada por la Casa de Estudios Carolina Copo la que lo trató de "autoritario" y del ex director Daniel Schapira, quién aseguró que el mandamás "sabe muy poco de fútbol".

"Claramente nunca es fácil oír cosas así, a mi me duele, pero nosotros vivimos en un país libre y la gente es libre de pensar y decir lo que uno quiera y eso está muy bien", aseguró.

Luego fijo posición a esta guerra de dimes y diretes, afirmando que "no me gustaría seguir en una comunicación por los medios respecto a los problemas que tenemos internamente, que cosas tenemos que mejorar y es porque estamos en un momento difícil y eso no le hace bien a la U, a la U le hace bien que empujemos todos el carro para salir de donde estamos".

Michael Clark aseguró que prefiere que las críticas en el directorio de Azul Azul sean internas (Prensa U de Chile)

Agregando que "en ese sentido recojo las palabras que le escuché a Luis Musrri, que dijo que cuando las cosas no son fáciles, hay que ponerse a empujar el carro".

Para el final, ahondó en el tema aclarando que "las críticas siempre van a estar, pero hay formas y lugares donde hacerlas y si uno quiere lo mejor para la U, hacerlas públicamente no siempre va a ser mejor la forma, la ropa sucia se lava en casa y si trabajamos todos juntos, vamos a sacar esto adelante"