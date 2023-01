La Universidad de Chile dio un paso en falso en su estreno contra Huachipato en el Estadio Santa Laura. Un decidor 3-1 propinado por los siderúrgicos dejó a los azules nocaut en su primer partido de la temporada oficial en el fútbol chileno. Sin duda, la expectativa era alta y no cumplió para nada el cuadro de Mauricio Pellegrino. Por ello, el presidente de Azul Azul, Michael Clark entregó su parecer sobre la caída.

El máximo directivo de la concesionaria del león está consciente que el equipo dio la pelea y que, claramente, tendrá que sumar un par más de nombres para tener un año, al menos, tranquilo durante 2023.

En diálogo con Bolavip Chile, Clark fue claro a la hora de abrirse para tener a un par de jugadores, sobre todo en la banda izquierda de la defensa, donde los estudiantiles necesitan mayor experiencia a la hora de generar juego por ese carril.

"La ventana se cierra en un par de fechas más. Todavía queda tiempo y, por lo tanto, mientras no se cierre esa ventana siempre habrá posibilidades", dijo.

Michael Clark adelantó que pueden ir en búsqueda de más refuerzos (Bolavip Chile)

Además, en un segundo diálogo con Bolavip Chile, ya en la zona mixta del Santa Laura, Clark volvió a ratificar las intenciones del equipo para traer a más refuerzos.

"El 'profe' (Pellegrino) ya lo dijo, mientras el mercado de pases esté abierto siempre se puede traer a nuevos jugadores. Vamos a ser cautos y vamos a esperar. Ahora, el plantel en el grueso está y si va a llegar alguien, claramente, va a ser en una posición y quizás un jugador. Es una decisión que tiene que ver la gerencia deportiva junto con el técnico", añadió.

El remate de Clark apunta al sentimiento que tiene él y toda la plana de Azul Azul con el primer duelo de la temporada 2023 para la U.

"Una lástima la verdad. Nos vamos con harta pena. Estábamos ilusionados y fue uno de esos partidos donde las cosas no salen. Me quedo con la actitud que tuvo el equipo. La verdad que el equipo le puso, intentó jugar, pero las cosas no salieron. Ahora hay que mirar al sábado y ahí creo que vamos a jugar mejor", sentenció.