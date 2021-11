Universidad de Chile quiere ponerle fin de la mejor manera posible a esta temporada. Por supuesto, que aquello va de la mano con mantener la categoría, pues la situación actual del conjunto laico es compleja.

Los azules marchan en la decimocuarta posición y solo son diferencias de goles los que la tienen fuera de la zona de Promoción y solo un punto la que del descenso directo.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, conversó este jueves en una actividad donde se oficializó la renovación del club con Adidas, el proyecto que se tiene pensado en realizar en las arcas de la institución, donde también una de las aristas es el fútbol formativo y femenino.

"Como dije antes, tenemos un plan muy ambicioso con el club, con grandes metas y que estamos seguros que podremos llevar a adelante. Tenemos la idea de llevar proyectos que no tienen solamente que ver con el fútbol profesional, sino que también con el fútbol femenino, formativo y hacer crecer a la U de manera institucional", expresó.

Por otra parte, el mandamás del elenco estudiantil, no quiso entregar más información el plan para el próximo año, ya que aún no finaliza el presente torneo. Eso sí, enfatizó que quieren trabajar específicamente en formar un equipo competitivo.

"No me gustaría entrar en los detalles ahora, la verdad es que todavía no termina el año 2021 y creo que hay finalizar el año 2021 antes de comenzar a comentar en específico del plan 2022, pero la verdad es que tenemos un plan bastante detallado. Queremos dejar al club que tenga un equipo competitivo y pelee todos los campeonatos tanto local e internacional", agregó Clark.

Finalmente, en esa línea, quieren radicarse en el plan de generar jugadores formados en el club y sin dejar de lado el plantel profesional femenino.

"Queremos hacerlo con gente de la casa, darle importancia mucha importancia al fútbol formativo y femenino. Por eso, es que también estamos tan agradecidos de Adidas por apoyarnos una vez más, no solo en el fútbol profesional que es lo más lógico, sino que en estas dos piedras angulares de nuestro proyecto que tienen que ver con fútbol formativo y femenino", cerró.